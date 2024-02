Ordine Architetti PPC della Provincia di Avellino

Governare le trasformazioni dei territori in transizione: il ruolo dei Masterplan

Si è tenuto nel pomeriggio, presso la sala convegni della sede di Confindustria – ANCE, in via Palatucci, l’evento “Governare le trasformazioni dei territori in transizione: il ruolo dei Masterplan” organizzato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino in collaborazione con ANCE e Confindustria.

Ha preso parte all’incontro il presidente degli Architetti Irpini, Erminio Petecca, che ha affermato:

«Si tratta di una importante giornata di studi per lanciare e far conoscere ai più il ruolo e la funzione dei masterplan come opportunità di sviluppo attraverso visioni strategiche di porzioni del territorio irpino, soggette sempre più allo spopolamento demografico e al depauperamento economico.»

Oltre al Presidente Petracca sono stati presenti all’evento Emilio De Vizia, presidente di Confindustria di Avellino e Silvio Sarno, presidente Ance Avellino.

Ha moderato l’incontro Adelina Picone, coordinatrice master ARINT, DiARC.