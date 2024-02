Il Commissario Wopke Hoekstra pronuncerà un discorso di apertura sulla cooperazione bilaterale nella regione

L’1 e il 2 febbraio l’UE accoglie a Bruxelles rappresentanti di paesi e organizzazioni regionali di Africa, Asia e Pacifico. Il 1º febbraio rappresentanti di alto livello dell’UE e delle isole del Pacifico discuteranno delle sfide e delle prospettive future della cooperazione UE-Pacifico in occasione della prima Giornata del Pacifico, che si terrà al Parlamento europeo. Il Commissario Wopke Hoekstra pronuncerà un discorso di apertura sulla cooperazione bilaterale nella regione per una maggiore ambizione in materia di clima, mentre la Commissaria Jutta Urpilainen formulerà le osservazioni conclusive.

Il 2 febbraio l’Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell presiederà il 3º forum ministeriale UE-regione indo-pacifica a Bruxelles. Alla riunione parteciperanno i ministri degli affari esteri dell’UE e della regione indo-pacifica, nonché rappresentanti delle organizzazioni regionali, per discutere di come affrontare il crescente numero di complesse sfide economiche, ambientali, geopolitiche e di sicurezza che interessano le due regioni. Il Vicepresidente esecutivo Maroš Šefčovič, l’Alto rappresentante/Vicepresidente Borrell e il Commissario Paolo Gentiloni modereranno congiuntamente sessioni sulla transizione verde, sulle sfide geopolitiche e di sicurezza, e sulla prosperità condivisa, sulla resilienza economica e sugli investimenti. La Commissaria Jutta Urpilainen ospiterà una cena di benvenuto il 1º febbraio e interverrà alla sessione plenaria di chiusura a nome della Commissione europea.

L’Alto rappresentante/Vicepresidente Borrell formulerà le osservazioni introduttive e conclusive e terrà una conferenza stampa al termine del forum alle ore 14:00 circa, che sarà trasmessa in diretta su EbS. Nel pomeriggio l’Alto rappresentante/Vicepresidente Borrell e il Segretario degli Affari esteri delle Filippine. Enrique Manalo, copresiederanno la 24a riunione ministeriale UE-ASEAN. A seguito del vertice commemorativo dei leader UE-ASEAN del dicembre 2022, i ministri degli esteri esamineranno l’attuazione delle decisioni dei leader e concorderanno le prossime tappe per rafforzare il partenariato strategico tra l’UE e l’ASEAN. Le osservazioni introduttive saranno trasmesse in diretta su EbS. La Commissaria Urpilainen parteciperà alla riunione e interverrà a nome della Commissione europea.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla Giornata del Pacifico, sul forum ministeriale dell’UE per la regione indo-pacifica e sulla riunione ministeriale UE-ASEAN.