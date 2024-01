L'evento si terrà il 1 febbraio alle ore 16:00 presso la Sala Convegni

Avellino, 1 febbraio – In un contesto segnato dalla crescente necessità di affrontare le sfide legate allo spopolamento demografico e al depauperamento economico, l’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino, in collaborazione con ANCE e Confindustria, ha organizzato un evento di grande rilevanza: “Governare le trasformazioni dei territori in transizione: il ruolo dei Masterplan”.

L’appuntamento avrà luogo giovedì 1 febbraio alle ore 16.00 presso la sala convegni della sede di Confindustria – ANCE, situata in via Palatucci. Un’iniziativa che si prefigge di far luce sul ruolo chiave dei Masterplan come strumento strategico per promuovere lo sviluppo e affrontare le sfide attuali che affliggono il territorio irpino.

Tra i relatori di spicco che interverranno all’evento, troviamo Erminio Petecca, presidente degli Architetti Irpini, Emilio De Vizia, presidente di Confindustria di Avellino, e Silvio Sarno, presidente Ance Avellino. Le loro esperienze e prospettive contribuiranno a delineare una panoramica completa sulle potenzialità dei Masterplan nell’indirizzare le trasformazioni del territorio.

Carlo Casparrini, docente dell’Università di Napoli, Bruno Discepolo, assessore al governo del territorio della regione Campania, Carlo De Luca, presidente Inarch Campania, Michelangelo Russo, direttore DiARC, e Federico Verderosa, docente dell’Università di Napoli, forniranno relazioni e analisi approfondite sulle diverse sfaccettature del tema, arricchendo il dibattito con il loro bagaglio di conoscenze e competenze.

Il presidente Erminio Petecca sottolinea l’importanza di questa giornata di studi come un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle opportunità di sviluppo offerte dai Masterplan. “Attraverso visioni strategiche di porzioni del territorio irpino”, afferma Petecca, “possiamo gettare le basi per un futuro più sostenibile e resilient.”

Adelina Picone, coordinatrice del master ARINT presso DiARC, avrà il ruolo di moderatrice, guidando l’incontro e agevolando la discussione tra i partecipanti.

L’evento si configura dunque come un momento cruciale per la riflessione e l’approfondimento sulle modalità con cui i Masterplan possono diventare un motore di sviluppo e rigenerazione per i territori in transizione come quelli della provincia di Avellino.