Le audizioni domenica 4 febbraio presso il Teatro Comunale

Domenica 4 febbraio presso il Teatro Comunale di Mercato San Severino si terranno le audizioni di Sacre il nuovo Progetto Formazione firmato @Motion, che da anni dà l’opportunità a giovani allievi danzatori campani di vivere l’esperienza di una vera compagnia di danza professionale.

Il Progetto Formazione @motion, diretto da Fabrizio Esposito nasce dal connubio dell’attenzione al messaggio emozionale dell’arte della danza (emotion) e al contemporaneo in tutte le sue forme (@) e si inserisce ormai da tre anni all’interno di un più ampio evento che porta in scena la danza ai massimi livelli sul palcoscenico del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino: il Premio Internazionale Danza Carlo Gesualdo.

Giunto alla sua terza edizione il Premio è un progetto molto ambizioso che nasce come una celebrazione della danza, in tutte le sue sfaccettature, partendo dalla formazione e dà la possibilità ai giovani allievi e studenti di esibirsi in uno spettacolo di matinée durante la kermesse.

L’obiettivo è quello di formare i giovani danzatori alla tipologia di lavoro richiesta e affrontata quando si danza in una compagnia, attraverso la partecipazione a lezioni di danza e, soprattutto, a prove destinate alla messa in scena di una vera e propria produzione di balletto a teatro. I destinatari sono giovani allievi provenienti dalle scuole e dalle associazioni private che si occupano di danza, dai 14 anni in su. Si accede al progetto tramite audizione e i selezionati verranno suddivisi in gruppi di lavoro a seconda delle tipologie di stile e coreografia per le quali saranno ritenuti idonei.

Il titolo per quest’anno è “Sacre”, e vedrà le coreografie di Fabrizio Esposito e Riccardo Esposito.

Per prenotarsi all’audizione, prevista il giorno 4 febbraio 2024 presso il teatro Comunale di Mercato San Severino, sarà necessario inviare una mail all’indirizzo info@premiodanzacarlogesualdo.it, specificando nell’oggetto “Selezioni Sacre”, oppure chiamare ai numeri 3387405522 - 3761861144

L’orario dell’audizione è fissato per le ore 9.30 per gli allievi dai 14 ai 16 anni, e per le ore 11.30 per gli allievi dai 17 anni in su. L’audizione consisterà in una lezione di danza contemporanea e in quella sede verranno, inoltre, individuati degli allievi da visionare ulteriormente nel corso della settimana successiva per l’affidamento di ruoli solisti.

Il risultato delle audizioni verrà reso noto entro e non oltre l’8 febbraio.

A coloro i quali verranno ammessi al progetto sarà richiesta la partecipazione obbligatoria ad almeno 16 lezioni/prove da tenersi da inizio febbraio ed entro l’11 aprile 2024, preferibilmente nei week-end. È concesso un numero massimo di assenze pari a 4, pena l’esclusione dal progetto.

Il giorno previsto della messa in scena è il 12 aprile 2024, con possibilità di eventuali repliche.

Il costo dell’audizione è di 10,00 euro.