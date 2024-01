Fissata al 15 febbraio la scadenza per la presentazione delle domande.

Ariano Irpino – Si informa la cittadinanza che entro le ore 14,00 del 15 febbraio 2024 è possibile presentare la domanda di servizio civile universale per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Per le attività di Servizio Civile disponibili presso il Comune di Ariano Irpino è possibile consultare il sito istituzionale www.comunediariano.it

Per quanto riguarda le informazioni e la modalità di presentazione delle domande è disponibile il seguente link

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it