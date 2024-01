Per la prima volta la famiglia rompe il silenzio per la neo diciottenne Carolina

Dal lontano 1967, quando accadde il fatto della scomparsa di Luigi Tenco al Festival di Sanremo, la famiglia Tenco ha sempre mantenuto un silenzio di rispetto sul 27 gennaio, un giorno triste ed indubbiamente di lutto. Nessun giornale e nessun programma radiotelevisivo è mai riuscito a far esporre la famiglia Tenco in questa data che continua ad essere oggetto ormai di gossip anziché di cronaca e tanto meno di vere indagini, visto che esistono ancora molti dubbi su come sia morto il cantautore.

Però, inaspettatamente e per la prima volta dopo 57 anni, l’altro ieri ha interrotto questo silenzio in favore di una giovanissima che proprio il 27 gennaio ha compiuto 18 anni e che ha deciso di festeggiarlo cantando il repertorio di Luigi Tenco. Una scelta decisamente insolita per una ragazza della cosiddetta generazione Z che spesso viene fatta apparire come uniformata al pensiero unico o addirittura sbandata. La neo 18enne, all’anagrafe Carolina, è un’appassionata delle canzoni di Tenco e un’ammiratrice della sua vita. In tutte le occasioni in cui ha interpretato i brani di Luigi Tenco non ha mai avuto esitazioni a raccontarlo per come era, come dice sempre lei ‘il ragazzo Luigi’. Senza rendersene conto ha saputo toccare i sentimenti dei familiari di Luigi Tenco condividendo con loro, a distanza e senza conoscerli tutti, i valori per cui il ‘ragazzo Luigi’ si era battuto per gli altri quado era in vita.

L’insolita scelta della ragazza ma soprattutto, pensiamo, il suo desiderio di portare con sé Luigi anche nella sua festa di 18 anni, ha spinto la famiglia Tenco a scriverle una lettera di Buon Compleanno interrompendo il silenzio, per l’appunto, sul 27 gennaio.