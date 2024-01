Due persone arrestate dai Carabinieri

Avellino, Quadrelle - I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 43enne di Montefredane, ritenuto responsabile di “Violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”. È accaduto sabato sera ad Avellino: l’uomo avrebbe inseguito la sua ex e, una volta fermata, mandato in frantumi il vetro della portiera dell’auto condotta dalla stessa. A seguito di segnalazione al 112, sul posto è intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile.

Il 43enne è stato tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Per analoga violazione, sempre lo scorso 27 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Baiano hanno sottoposto agli arresti domiciliari un 36enne di Quadrelle, in esecuzione di provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria: il giovane, noncurante delle disposizioni impartitegli, avrebbe in più occasioni violato le stesse.