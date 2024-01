Noi Per Voi ODV e MaMu Globalità dei linguaggi

Il M.I.D. abbraccia l’iniziativa delle Associazioni Noi Per Voi ODV e MaMu Globalità dei linguaggi in collaborazione con l’Associazione Casper i supereroi in corsia.

Il M.I.D. sempre presente sul territorio per le iniziative solidali anche questa volta scende in campo tramite l’amico Peppe Musto Vice Presidente dell’Associazione Noi Per Voi ODV.

Il M.I.D. insieme alle realtà prova a tendere la mano collaborando all’iniziativa che terminerà il giorno 9 Marzo Accendiamo un Sorriso … Donando un Giocattolo promossa dalle Associazioni Noi Per Voi ODV e MaMu Globalità dei linguaggi a favore dei bambini ricoverati al Monaldi a Nocera, Pozzuoli e Caserta.

I Giocattoli dovranno essere esclusivamente nuovi, la consegna del materiale raccolto sarà effettuata dall’Associazione Casper i supereroi in corsia, gli interessati potranno contattarci al numero 3296166452.