Durante l’estate dello stesso anno esce “AKA 7EVEN SUMMER EDITION”

Viaggi mano nella mano, tramonti rubati dal finestrino di un’auto, baci in riva al mare e tanti altri momenti irripetibili: sono questi alcuni degli scenari delle clip dei fan di AKA 7EVEN, che hanno contribuito alla creazione del videoclip di “Non dimenticare” (Columbia Records/Sony Music Italy), fuori ora al link https://www.youtube.com/watch?v=_lwWD1iDKjw.

Nelle scorse settimane l’artista aveva rilasciato sui social uno spoiler del nuovo brano, accompagnato da una lunga lettera per i fan e un invito a caricare su una landing page i loro video più belli del 2023, di amori presenti e passati, di tutto ciò che non si vuole dimenticare. Tra tutte le clip, Aka 7even ha scelto poi le più emozionanti che sono state inserite nel videoclip del singolo. Tutto questo per fermare i momenti più belli e poterli rivivere ancora una volta, tutti insieme.

“Non dimenticare” (Columbia Records/Sony Music Italy), prodotto da Junior K e Jeremy Buxton e disponibile in radio e al link https://columbia.lnk.to/Nondimenticare, racconta di quegli istanti che riempiendoci il cuore ci fanno sentire un po’ più leggeri e del desiderio di fermare il tempo per poterli rivivere.

“Il brano – racconta Aka 7even – è una celebrazione al valore delle cose e delle persone, un invito a non dare peso solo a sconfitte e cose negative, ma imparare a prendere le cose belle della vita e tenerle strette a noi. ‘Non dimenticare’ rappresenta tutti quei rapporti conclusi e non, che hanno segnato momenti indimenticabili, come quel pezzo che passa in radio e ti ricorda l’infanzia. Anche se alcuni rapporti finiscono e se ne costruiscono nuovi, non dimenticarli è la chiave che ci aiuta a tenerne acceso il fuoco.”

“Non dimenticare” vuole essere infatti un posto sicuro dove racchiudere quello che per Aka è stato un anno di transizione, un brano da cui ripartire per creare un nuovo progetto ricominciando dalla semplicità, da se stessi e dalla voce, dopo la cura delle ferite del passato che sono state superate e messe in musica.

Il nuovo brano arriva dopo il singolo estivo “Rock ’n’ Roll” (https://Columbia.lnk.to/rocknroll; Columbia Records/Sony Music Italy), prodotto da Max Kle1nz (Cosmophonix) e CanovA, colonna sonora di due vite che si incrociano, coincidenza o destino non importa, quello che sappiamo è che il momento da vivere è qui ed ora.

Nome d’arte di Luca Marzano, AKA 7EVEN nasce a Vico Equense (NA) il 23 Ottobre 2000. Si appassiona alla musica da giovanissimo, passione che diventa rifugio e scudo per ogni momento della sua vita. Entrato nel roster di Cosmophonix Production, nel 2018 partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia, conquistando pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop e cantautorato. Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si è contraddistinto nella ventesima edizione di Amici per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista. All’interno della scuola ha scritto “Mi Manchi”, certificato doppio disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Sempre durante il programma, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca”. Il suo disco d’esordio “AKA 7EVEN” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è certificato disco di platino, assieme al singolo “Loca”, che ha ottenuto invece il triplo disco di platino (dati diffusi da Fimi/GFK Italia). Durante l’estate dello stesso anno esce “AKA 7EVEN SUMMER EDITION” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), arricchito dai remix di “Black”, “Blue” e “Luna”. Il singolo “Loca” è stato pubblicato anche in una nuova versione in spagnolo in collaborazione con l’artista Robledo. Nel settembre 2021 è al Festival del Cinema di Venezia per la colonna sonora de La Regina di Cuori, il progetto transmediale di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo e Giuseppe Battiston. La fine del 2021 di Aka 7even è coronata da altri traguardi importantissimi: il suo primo libro “7 vite”, edito da Mondadori, esce a novembre, anticipato dal singolo “6PM”, la vittoria come BEST ITALIAN ACT agli MTV EMAs e l’annuncio della partecipazione tra i Big della 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Perfetta così”, certificato platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Ad aprile 2022 vince il Nickelodeon Kids’ Choice Award come miglior artista italiano, a maggio torna con il nuovo singolo “Come la prima volta”, a luglio con “TOCA” feat. Guè, certificato disco d’oro, e a novembre con la ballad “Non piove più”. Nell’estate 2023 pubblica invece il singolo “Rock’n’roll”. Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano, collezionando ad oggi un totale di 280 milioni di stream audio e video.