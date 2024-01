Esposizione fotografica collettiva

In occasione della chiusura della rassegna fotografica OttoperOtto. Otto fotografi otto racconti e del finissage della Mostra Be That Woman – Mythological symbol di Donatella Donatelli, viene presentato al pubblico To be (that woman), un’esposizione fotografica collettiva nata dalla collaborazione con alcune istituzioni scolastiche della città di Avellino.

Il progetto “To be (that woman)” è stato realizzato nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 dagli alunni dell’IC “R. Margherita-L. da Vinci”, ISISS “P. A. de Luca” e il Liceo Scientifico “P. S. Mancini” di Avellino guidati dalla fotografa Donatella Donatelli. Dopo aver visitato la mostra Be That Woman – Mythological symbol, esposta nella sezione Archeologica del Museo Irpino, gli studenti sono stati infatti invitati a realizzare in prima persona alcune foto nelle quali è stato chiesto loro di rappresentare e trasmettere qualcosa che andasse oltre ciò che i propri occhi potessero vedere.

Il risultato è stato un percorso fotografico innovativo, condiviso e in diretto dialogo con le foto della Mostra di Donatella Donatelli e che sarà aperto al pubblico mercoledì 31 gennaio alle 17.00.

La rassegna OttoperOtto, coordinata da Antonio Bergamino, è stata promossa dalla Provincia di Avellino con il coordinamento tecnico-scientifico del Museo Irpino e della Biblioteca Capone.

Iniziata a maggio 2023, la rassegna ha avuto un grande riscontro di pubblico suscitando interesse non soltanto tra gli appassionati di fotografia, ma anche nei visitatori abituali e non del Museo.

In otto mesi sono stati ospitati 8 fotografi con 200 foto, 15 eventi e circa 4000 visitatori.

Si ringraziano gli artisti che hanno aderito alla rassegna: Ortensio Zecchino, Franco Sortini, Aldo Marrone, Antonio Bergamino, Nico Iannaccone, Federico Iadarola, Sergio Riccardo e Donatella Donatelli.