Radio Punto Nuovo in diretta da Sanremo

Per la 74esima edizione del Festival della Musica Italiana

È con grande gioia e soddisfazione che annunciamo la partecipazione

di Radio Punto Nuovo alla 74esima edizione del Festival di

Sanremo. Dopo il successo dello scorso anno – esordio assoluto per

l’emittente radiofonica campana – abbiamo deciso di bissare portano i

nostri amati radioascoltatori nella magia del Festiva della Musica

Italiana.

Da lunedì 5 a sabato 10 febbraio, interviste con i protagonisti del

Festival e gli artisti in gara. Collegamenti esclusivi, aggiornamenti in

tempo reale, curiosità e aneddoti, grazie alla squadra esterna collegata

in diretta dalla postazione. Anche quest’anno la base operativa sarà

Corso Imperatrice, nell’area sottostante al Casinò, location d’origine

del Festival della Canzone Italiana.

Ogni giorno ci saranno Bruno Gaipa e Katia Manna in diretta da

Sanremo, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Collegamenti

costanti con gli speaker dagli studi di Avellino e Napoli – Simonetta

De Chiara e Gianluca Manzieri – per raccontare tutte le curiosità

della 74esima edizione della kermesse canora dedicata alla musica

italiana. Aggiornamenti costanti con foto e video esclusivi, anche sui

canali social ufficiali di Radio Punto Nuovo (Facebook e Instagram)

e sul portale www.radiopuntonuovo.it.

«È una grande occasione per dare vetrina nazionale al lavoro che

facciamo sul territorio campano. Siamo onorati di portare e

rappresentare dal capoluogo alla costiera amalfitana passando per lo

splendido Cilento, dall’Irpinia al Sannio, passando per il Casertano,

sentiamo forte il desiderio di dare voce e visibilità alla nostra regione.

Sanremo è super impegnativo quanto intenso ed adrenalinico. Questa

peraltro è un’edizione speciale perché dovrebbe essere l’ultima di

Amadeus, e dunque piena di personaggi ed eventi». Ha detto il

direttore artistico di Radio Punto Nuovo, Bruno Gaipa, che poi

continua: «Saremo aiutati quest’anno anche dal lavoro di un

professionista come Jerry Laszlo che ci farà da Ufficio Stampa. Un

sentito grazie va infine alle aziende amiche/partner che hanno deciso

di puntare con noi sulla vetrina nazionale del Festival».

Ecco le aziende campane che hanno sposato il progetto Radio Punto

Nuovo a Sanremo: 2r Design e Progettazione, Pasticceria Pesce,

Boccieri Gioielli Baiano, Colfer di Paolo Severino, Pizzeria Ragno,

Leonardo Immobiliare, Pasticceria Rega, Il Verace di San Vitaliano,

Gruppo Galdieri Auto, Goeldlin Collection.