Bloccato il malvivente nel beneventano: arrestato

I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Cervinara, hanno tratto in arresto un 34enne di Napoli, ritenuto responsabile di tentato furto di auto e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato ieri mattina ad Atripalda dove il predetto, verosimilmente in compagnia di un complice, avrebbe tentato di asportare una Mercedes: l’intento criminoso non si è concretizzato per l’intervento del proprietario del veicolo che ha allertato il “112”.

Ricevuta la notizia, l’operatore di turno alla Centrale Operativa ha disposto in tempo reale le ricerche dell’auto utilizzata dal malfattore che è stata intercettata dai Carabinieri nella Valle Caudina.

Intimato l’“Alt” al conducente dell’auto sospetta, questi, per tutta risposta, si è dato a una spericolata fuga in direzione di Caianiello, creando così una situazione di pericolo anche per gli altri utenti della strada, allertati dai lampeggianti e dalla sirena della “Gazzella”.

L’inseguimento si è concluso -fortunatamente senza feriti- a Ponte (BN) allorquando, durante un sorpasso, l’auto del fuggitivo è andata a collidere con un tir.

Abbandonata l’auto, il l’uomo mette in atto un maldestro tentativo di fuga a piedi, venendo definitivamente bloccato dai militari dell’Arma.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Benevento, il 34enne è stato tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale sannita.

L’autovettura utilizzata per la fuga è stata sottoposta a sequestro unitamente a vari attrezzi da scasso rinvenuti all’interno della stessa.

L’arrestato è persona sottoposta a indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.