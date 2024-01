Di seguito il comunicato

La Commissione è in procinto di adottare un pacchetto di decisioni in materia di infrazioni a causa della mancata comunicazione da parte degli Stati membri delle misure adottate per recepire 11 direttive dell’UE nel diritto nazionale. La Commissione invierà una lettera di costituzione in mora agli Stati membri che non hanno notificato le misure nazionali di recepimento di determinate direttive il cui termine di recepimento è scaduto di recente. Tale azione rientra nel quadro di una politica standard della Commissione volta a dare un seguito sistematico a questo tipo di casi.

Questo pacchetto specifico riguarda 26 Stati membri i quali non hanno ancora notificato misure di recepimento completo per 11 direttive dell’UE nei settori della giustizia, del mercato interno e delle PMI, della fiscalità e delle dogane, della sanità, del clima, degli affari interni e dei servizi finanziari.

Gli Stati membri interessati dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle lettere di costituzione in mora e per completare il recepimento delle direttive. In caso contrario la Commissione può decidere di emettere un parere motivato.