Uno dei due autisti dell'automezzo è rimasto incastrato tra le lamiere

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, intorno alle ore 13’00 di oggi 25 gennaio è intervenuta nel territorio del comune di Conza Della Campania, sulla SS 7, per un incidente stradale che ha visto coinvolti due autotreni che percorrevano l’Ofantina nelle due opposte direzioni. A causa del violento impatto uno dei due uomini alla guida dei pesanti automezzi, di 64 anno originario di San Valentino Torio in provincia di Salerno, è rimasto incastrato tra le lamiere contorte e dopo essere stato liberato veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali lo trasportavano presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per essere sottoposto a cure mediche. L’autista dell’altro automezzo, di 46 anni originario di Eboli sempre in provincia di Salerno, non ha subito grosse conseguenze ed è stato visitato sul posto dai sanitari del 118. I due camion sono stati messi in sicurezza e sul posto i Carabinieri della Stazione di Sant’Andrea Di Conza hanno curato i rilievi di propria competenza.