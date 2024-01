Presso l’Ex Carcere Borbonico in Via Giuseppe Verdi, domani 26 gennaio, a partire dalle ore 10.00

Avellino - “Presso l’Ex Carcere Borbonico in Via Giuseppe Verdi a Avellino, domani 26 gennaio, a partire dalle ore 10.00, si riunirà il direttivo regionale campano Ugl metalmeccanici per discutere ed analizzare la situazione generale nella Regione del comparto industriale metalmeccanico”.

Lo si apprende dall’ufficio stampa dell’UglM Nazionale.

“In gran parte – si legge nella nota – l’analisi e la discussione saranno approntate sulla situazione economica-produttiva delle aziende campane, sulle crisi aziendali territoriali e sulle prospettive dei tanti lavoratori del comparto metalmeccanico della regione che, ancora, vivono situazioni di inquietudine occupazionali. All’incontro prenderanno parte quadri e dirigenti UglM delle aziende campane con la partecipazione del Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera”.