Ariano Irpino - Prosegue il ciclo di incontri tra Carabinieri e studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Ieri mattina, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma dei Carabinieri ed Uffici Scolastici in tema di “Formazione della cultura della legalità”, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Giulio Lusi” di Ariano Irpino sono stati in visita alla locale Compagnia Carabinieri. I giovani studenti, accompagnati da alcuni insegnanti, sono stati accolti dai Comandanti dei vari reparti, che hanno illustrato le attività svolte dai Carabinieri.

La visita ha dato spazio anche ad una mostra statica di mezzi in dotazione all’Arma territoriale, che ha originato un forte entusiasmo: i bambini hanno avuto l’opportunità di salire a bordo delle “Gazzelle” e sulle moto che vedono quotidianamente impegnate in strada. I bambini hanno potuto anche assistere alla simulazione di conversazioni tra l’operatore della Centrale Operativa, cuore pulsante della Compagnia, e una pattuglia in servizio di perlustrazione. Grande interesse ha suscitato nei giovanissimi visitatori la storia del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo d’Acquisto, l’eroe che il 23 settembre del 1943 immolò la propria vita per salvare 22 concittadini innocenti presi in ostaggio dai nazisti, la cui immagine è stata fatta dono ai singoli studenti.