Analisi Finanziaria al Parlamento Europeo di Roma

Il 25 gennaio 2024 sarà una giornata di grande importanza per gli esperti finanziari e gli appassionati del settore, grazie al Seminario Formativo Europeo Auge: “Analista Finanziario”. L’evento si terrà nella prestigiosa Sala delle Bandiere del Parlamento Europeo a Roma, promettendo una giornata ricca di conoscenze e scambi di idee. Il seminario è organizzato da Auge, nella persona del Rettore il Prof. Giuseppe Catapano, impegnato nella formazione e sviluppo professionale consolidando, la sua reputazione come punto di riferimento per la formazione avanzata nel settore finanziario.

Il seminario fornirà un approfondimento nel mondo dell’analisi finanziaria, affrontando temi cruciali come Investimenti e disinvestimenti, le nuove opportunità sui metalli preziosi, tutela del patrimonio. I partecipanti avranno l’opportunità di arricchire le proprie competenze e acquisire una comprensione più approfondita dei meccanismi finanziari. Il seminario vedrà la partecipazione di ospiti d’onore, numerosi onorevoli arricchiranno il seminario con la loro presenza, contribuendo a creare un ambiente di dibattito stimolante e informativo. L’evento è in collaborazione con Inprofin Impresa, Implea Mutua e Kredias e sarà ampiamente coperto dai media, con LaNotteQuotidiano, SkupMagazine.it e Dive&Divi Tv Production, Italia2tv, come media partner ufficiali che assicureranno una diffusione capillare delle informazioni e una copertura mediatica completa dell’evento. Il seminario è aperto a professionisti del settore finanziario, studenti e appassionati del mondo economico e rappresenta un’opportunità unica, come evento di riferimento nel settore, che dimostra l’impegno collettivo nel promuovere la formazione di professionisti altamente qualificati per affrontare le sfide future.