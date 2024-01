Il Comune di Avellino comunica quanto segue sui suoi canali social ufficiali:

«In occasione di Eurochocolate, dal 9 al 14 febbraio, l’Assessorato al Turismo del Comune di Avellino, guidato dal vicesindaco Laura Nargi per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico, emerso e sommerso, del capoluogo irpino, presenta Cuore di Lovellino.

«In occasione di Eurochocolate, dal 9 al 14 febbraio, l’Assessorato al Turismo del Comune di Avellino, guidato dal vicesindaco Laura Nargi per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico, emerso e sommerso, del capoluogo irpino, presenta Cuore di Lovellino.

Un’edizione speciale per uno dei percorsi più amati di riscopriAmo Avellino.

Un’edizione speciale per uno dei percorsi più amati di riscopriAmo Avellino.