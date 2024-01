L’appuntamento con il pasticciere è fissato per Sabato 10 Febbraio alle ore 16.00 all'interno dello spazio Chocolab in Piazza della Libertà

Dopo la notizia della presenza del Maestro Iginio Massari arriva il secondo importante annuncio relativo alla partecipazione a Eurochocolate Avellino 2024 di un altro volto noto del mondo della Pasticceria italiana: Tommaso Foglia.

“Siamo molto felici - dichiara Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate - di ospitare in questa prima edizione di Eurochocolate un affermato professionista come Tommaso Foglia. La sua presenza sarà in grado di attrarre un forte interesse da parte del pubblico appassionato di “cose dolci”.

L’appuntamento con Tommaso Foglia è fissato per Sabato 10 Febbraio alle ore 16.00 all’interno dello spazio Chocolab in Piazza della Libertà.

Nato nel 1990 a Nola da genitori panettieri, Tommaso Foglia cresce in un ambiente in cui predominano l’amore e la passione per la cucina. Inizia il suo percorso formativo nel mondo dell’alta pasticceria nel 2007, quando gli viene data un’opportunità presso la cucina stellata del Don Alfonso 1890.

Successivamente, continua ad avere esperienze in tutto il mondo: Roma, Positano, Marrakesh, Dubai e Irlanda. Pastry Chef, docente e formatore, crede nel valore dei giovani e della squadra con cui lavora. Nel 2022 viene nominato Pastry Chef dell’anno secondo la Guida Gambero Rosso e nello stesso periodo è scelto come giudice di Bake Off Italia.

“Sono onorato - dichiara Tommaso Foglia - di partecipare e soprattutto di poter portare la mia esperienza professionale in un contesto così prestigioso come l’Eurochocolate; una manifestazione che dà valore a un ingrediente fondamentale per le creazioni di ogni pasticcere”.

Si avvia così a essere completato il programma delle attività didattiche e culturali della prima attesissima edizione di Eurochocolate Avellino, alla quale contribuiranno anche importanti protagonisti del mondo della pasticceria, cioccolateria, gelateria e ristorazione del capoluogo irpino. A partire dalle ore 16.00 di Lunedi 22 Gennaio sarà possibile prenotarsi online sul sito ufficiale dell’evento per partecipare agli special event inseriti nel ricco calendario di appuntamenti.

“A questo proposito - conclude Eugenio Guarducci - abbiamo ancora margini per accogliere nuove proposte capaci di garantire un’ottima visibilità oltre che un meritato riconoscimento al lavoro di coloro che operano con passione e qualità in questo territorio“.

Ecco allora che, scrivendo a info@eurochocolate.com, sarà possibile non solo candidarsi con un’iniziativa da inserire nel calendario dei Cooking Show, ma anche richiedere informazioni per partecipare al Chocolate Show, il grande mercato del Cioccolato che animerà Corso Vittorio Emanuele.