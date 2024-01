Aperte le iscrizioni al corso di formazione gratuito sulle competenze digitali per non vedenti e ipovedenti

Nell’ambito del Progetto “L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI” FINANZIATI A VALERE DEL BANDO DLLA REGIONE CAMPANIA “AZIONI E INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLE AUTONOMIE, PREVENZIONE E INFORMAZIONE, SEGRETARIATO, FORMAZIONE, SOCIALIZZAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO IN AMBITO SCOLASTICO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DI TIPO VISIVO” – D.G.R. N. 581 DEL 08/11/202 – ANNUALITÀ 2022″ da febbraio prossimo partirà il CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO SULLE COMPETENZE DIGITALI PER NONVEDENTI E IPOVEDENTI.

Il corso nato da una collaborazione tra Projenia SCS e Associazione CIVES, ADAC APS, ASD REAL VESUVIANA per il territorio di Sant’Anastasia e l’UNIVOC sede provinciale di Benevento per il territorio sannita, ha una durata di n. 80 h ed è articolato nei seguenti MODULI:

- INTRODUZIONE ALL’ACCESSIBILITÀ INFORMATICA E UTILIZZO DEL PC

- SOFTWARE ACCESSIBILI (Nvda | screen reader open source per non vedenti, ecc.)

- NAVIGAZIONE WEB ACCESSIBILE

Il corso sarà articolato in lezioni teoriche accessibili anche on line, sessioni pratiche guidate ed esercitazioni con l’utilizzo di strumenti di accessibilità. Possono partecipare tutte le persone con disabilità visiva di età compresa tra i 15 e i 65 anni residenti in Regione Campania.

In base alla territorialità dei destinatari il corso verrà svolto presso:

CYCLOPES SRL – Centro Servizi Area P.I.P., Apollosa (BN) e presso la Biblioteca Comunale “Giancarlo Siani” – Via Madonna dell’Arco N. 54, Sant’Anastasia (NA).

Al fine di organizzare gruppi classe omogenei è necessario compilare il modulo al link: www.projeniawork.net/essere-speciale/ per valutare il livello iniziale sulla conoscenza e utilizzo del Computer dei partecipanti.

Il modulo una volta compilato va restituito a mezzo mail alla Projena SCS all’indirizzo: staff@projeniawork.net entro il 31/01/2024.

ISCRIVITI AL CORSO E MIGLIORA LA TUA VITA CON UN CLICK!

Per info e/o chiarimenti contattare PROJENIA SCS alla mail staff@projeniawork.net o chiama al n. 0824.1664441.