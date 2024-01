Dal 4 al 6 febbraio occuperà uno spazio dedicato nello stand della Regione Campania per la promozione territoriale del capoluogo e dell’Irpinia, con la presentazione delle imprese che orbitano nel settore turistico- culturale e dell’indotto

Avellino- C.L.A.A.I. è l’associazione dell’artigianato e della piccola impresa della provincia di Avellino. E’ in prima linea nell’assistenza e tutela delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese. Il suo punto di forza è la grande passione che muove e unisce gli associati, pronti a fronteggiare e vincere la sfida della globalizzazione sul piano economico, culturale e sociale, stimolando la comunità provinciale a fare altrettanto. Per accompagnare le imprese irpine verso traguardi nazionali e internazionali e impegnare fette di mercato finora inesplorate con rotte commerciali inedite, l’associazione sbarca a Milano e propone una vetrina alla Bit, Borsa Internazionale del Turismo, attestata come la principale piazza espositiva a livello internazionale. Claai coglie una nuova sfida e scende in campo per supportare tutte le imprese che orbitano nel comparto dell’indotto turistico- culturale. Alla vetrina promozionale del territorio, con illustrazioni dedicate, utili a catturare nuove presenze, visitatori e potenziali cittadini temporanei, l’associazione irpina rilancia sul ruolo delle attività della filiera turistica, da quelle alberghiere ed extraalberghiere, alle società di trasporti private ed NCC, alle imprese dell’accoglienza, alle guide turistiche abilitate, agli accompagnatori turistici, alle guide escursionistiche ed ambientali, ai wedding planner, ristoratori, cantine vinicole, industrie dolciarie, aziende artigiane e dell’artigianato artistico, tra le altre. Claai lancia una chiamata rivolta a tutti gli operatori, imprenditori e professionalità che hanno a che fare con un visitatore o un cittadino temporaneo. L’associazione con le sue qualificate professionalità, accenderà i riflettori sulle enormi potenzialità del tessuto imprenditoriale irpino, e sulla capacità di accoglienza. Il team si avvarrà del supporto di professionisti che presenteranno il territorio ai buyer stranieri e nazionali, per valorizzare la cifra espressa da chi muove l’economia sul territorio e costruisce valore. I buyer saranno guidati nella conoscenza diretta delle aziende che vorranno essere presenti, e potranno stabilire contatti in via autonoma. L’associazione dal suo canto, non rinuncia al ruolo di intermediazione, ma consente a domanda e offerta di stabilire un rapporto diretto. Per la Claai si tratta di un modo inedito di promuovere il turismo, partendo dalla valorizzazione del capitale umano espresso, e dalla capacità di tradurre le risorse naturali in servizi e accoglienza. La nuova sfida inaugurata da Claai guarda con lungimiranza alle nuove prospettive turistiche aperte a seguito della pandemia, che ha ribaltato i paradigmi delle mete turistiche, e ha aperto per le aree interne interessanti prospettive di esplorazione. CLAAI AVELLINO, CHI SIAMO E COSA FACCIAMO Da sempre attenta al mondo delle attività produttive e al tessuto delle piccole e medie imprese che caratterizzano la vera rete dell’economia di un territorio, Claai trova il suo punto di forza nell’attività sindacale, attenta alle esigenze del modo artigiano. Propone, osserva, denuncia le difficoltà della categoria, sostiene il lavoro delle imprese associate, sviluppando iniziative specifiche, promuovendo una gamma sempre più varia di momenti formativi, per permettere alle aziende di affrontare le sfide del mercato. Non solo. L’associazione difende e afferma gli interessi degli artigiani e dei piccoli e medi imprenditori, stipulando accordi sindacali e contratti collettivi esclusivamente in base ai bisogni di modernizzazione e sviluppo delle imprese. La Claai opera per migliorare le possibilità di successo di un’azienda offrendo non semplici servizi ma reali soluzioni ad ogni bisogno aziendale. Con le sue sedi presenti in tutta Italia gode di una affermazione capillare che consente una elevata capacità di contrattazione ai tavoli decisionali. L’associazione fornisce assistenza alle imprese ed eroga servizi come il servizio credito, la finanza agevolata, servizi amministrativi, servizi di formazione e aggiornamento tecnologico. A questo si aggiungono la sicurezza sui luoghi di lavoro in applicazione del Testo Unico 81/08, conciliazioni per vertenze di lavoro, assistenza generalizzata e servizio Mepa, con l’adesione al programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione. L’associazione inoltre, è convenzionata Ebac, Ente Bilaterale Artigianato Campania; Acquisitinretepa; e San.Arti. Infine Claai offre Confidi Creditart, per il rilascio di garanzie per l’accesso al credito a cui si aggiunge l’erogazione diretta di finanziamenti per l’impresa. L’associazione Claai ha fatto della formazione professionale un pilastro strategico della sua attività: si impegna a garantire la crescita e l’aggiornamento professionale degli associati attraverso programmi di formazione. Claai offre una varietà di corsi professionali personalizzati per migliorare le competenze e le capacità degli associati, aiutandoli a mantenere la competitività ne loro settore di attività. La consulenza legale è senza dubbio un ulteriore pilastro dell’impalcatura associativa. Claai Avellino offre un servizio di consulenza legale agli associati, supportandoli su questioni legate alle legislazioni e alle normative specifiche di categoria. I legali in forza all’associazione affiancano gli imprenditori nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti, con consulenza personalizzata, cucita su misura si ogni situazione e necessità. Diamo voce alla tua impresa. Trasformiamo le tue idee in business. L’Associazione dell’Artigianato e della Piccola Impresa della Provincia di Avellino si trova in Via Ferriera, 39 ad Avellino. E’ contattabile al numero 0825756220 e all’indirizzo mail infoclaaiavellino@libero.it Contattaci per maggiori informazioni sulla partecipazione alla Bit, su come partecipare e le modalità di iscrizione. Il nostro personale è pronto a darti il benvenuto e ad accoglierti fra gli associati, per crescere insieme e più forti.