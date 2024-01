Presentazione dei progetti per il 2024

Si è svolto oggi pomeriggio, presso il Circolo della Stampa di Avellino, l’evento promosso da Hearth®, la start-up innovativa irpina impegnata nella valorizzazione del Patrimonio Italiano Invisibile, per tirare le somme dei progetti del 2023 e presentare gli obiettivi del 2024.

Sono intervenuti al tavolo i relatori Emilio De Vizia, presidente Confindustria Avellino; Marco Staglianò, direttore Orticalab; Massimiliano Imbimbo, amministratore Hearth s.r.l.

L’incontro si è suddiviso in tre momenti.

La prima parte, introduttiva, è stata incentrata sui trend del turismo per il biennio in esame, in cui i viaggiatori hanno dimostrato e dimostrano di preferire esperienze autentiche, radicate nel territorio e in contatto con la comunità locale. Sono stati condivisi dettagli sui trend presentati nel Global Travel Report di American Express e presentate le sfide che affliggono le destinazioni italiane, da quelle minori come i borghi che rischiano lo spopolamento, a quelle più grandi come la Toscana, Venezia, Roma e Napoli.

A seguire, sono stati esposti i progetti pilota realizzati con successo nel corso del 2023, a Monte di Procida, riconosciuto con il Premio SMAU 2023, Ospedaletto d’Alpinolo e Avellino, quale risultato dei laboratori di comunità denominati “Quello Che Non Vedi” e realizzati in collaborazione con Netural Coop.

Tali iniziative hanno puntato a creare un’offerta turistica autentica coinvolgendo attivamente la comunità locale.

Sono state presentate dettagliatamente le esperienze coinvolgenti con gli ultimi pescatori di Monte di Procida e i maestri torronai di Ospedaletto d’Alpinolo.

Infine, è stata presentata la progettualità immaginata per il nuovo anno. Dalle esperienze e dai risultati del 2023 si è compreso che il “vivere locale” sia strettamente legato alle persone.

L’obiettivo per il 2024 è quindi la creazione di una guida nazionale che metta in luce le persone dietro le attività più eccellenti e autentiche dei nostri territori. Non ci si è limitato a parlare di luoghi e cibo, ma sono state messe in primo piano le storie di individui straordinari.

Tale processo è già stato avviato a Firenze e Hearth® sta creando collegamenti con destinazioni grandi e ancora da scoprire.