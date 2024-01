Le nuove Linee guida non siano limitate in base al grado di visibilità dei post

Riceviamo e comunichiamo:

È accaduto di nuovo. Una vita spezzata dalla ricerca di consenso, da un utilizzo forse ingenuo o forse imprudente dei social. Ma soprattutto l’ennesimo suicidio legato ad un linciaggio mediatico. Meritocrazia Italia insiste da mesi per l’adozione di un testo unico per la regolazione della gestione delle piattaforme di condivisione social, che responsabilizzi in maniera adeguata anche professionisti della comunicazione e influencer, perché è arrivato il momento di dire basta a un mondo virtuale fatto di odio e violenza.

Quello che succede in rete non resta in rete. Dietro ogni profilo c’è una persona in carne e ossa, con emozioni, paure, sogni e diritti. Se lo dimentichiamo, finiamo per trasformare, come stiamo facendo, uno strumento di connessione in un’arma di distruzione.