M.I.D. e Federazione Campania Misericordie insieme contro l’Emergenza Freddo.

Il M.I.D. e la Federazione Campania Misericordie di recente hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per conoscenza inviato anche in prefettura, dove tra i punti di programma si prevedeva anche l’affrontare l’emergenza freddo in Provincia di Avellino.

A tal ragione le due rispettive realtà intendono offrire a chiunque ne avesse necessità e bisogno o si trovi in svantaggio sociale prima accoglienza nelle sedi territoriali di Misericordia della Provincia di Avellino interventi di Primo Soccorso Sanitario.

Le due realtà associative sono già da questo momento disponibili ad accogliere e raccogliere le richieste d’aiuto e segnalazioni.

Sarà possibile contattarci ai seguenti recapiti: Gabriele lucido per la Federazione Campania Misericordie al n.3475264845, Esposito per il M.I.D. al n. 3296166452.