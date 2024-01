Presentazione del libro “Ritorno al 2050”

Verso una terra giusta

Si è tenuto oggi pomeriggio, presso il Circolo della Stampa di Avellino, sito in Corso Vittorio Emanuele Il la presentazione del nuovo libro di Luigi Gallo, “Ritorno al 2050: verso una terra giusta”.

Nel corso dell’evento, il Dottor Francesco Marrazzo, moderatore e guida della presentazione, ha facilitato il dibattito tra i relatori presenti, quali Vincenzo Vitale, professoressa Carmen De Vito e il Dottor Ciro Borrelli, esperto di intelligenza artificiale e climate change.

L’autore del libro, Luigi Gallo, è deputato della XVII legislatura della Repubblica Italiana e membro del Movimento 5 Stelle: ha ricoperto diversi ruoli istituzionali e professionali, è referente del gruppo territoriale di Torre del Greco, scrittore, coach, presidente dell’associazione Terra Giusta, già Presidente della Commissione Cultura, Istruzione, Scienze della Camera dei Deputati.

L’opera presentata nel pomeriggio non è il suo primo lavoro in quanto ha già pubblicato precedentemente il libro “Educazione Diffusa – Per salvare il mondo e i bambini”, scritto con il prof. Paolo Mottana, pedagogista dell’Università di Milano Bicocca.