La Commissione europea ha approvato, in conformità del regolamento dell’UE sulle concentrazioni, l’acquisizione del controllo esclusivo della spagnola Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (“Liberty Seguros”) da parte dell’italiana Assicurazioni Generali S.p.A. (“Generali”).

L’operazione riguarda principalmente il comparto assicurativo non vita in Portogallo, dove le attività di Liberty Seguros e Generali si sovrappongono.

La Commissione ha concluso che l’operazione notificata non desta preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato l’impatto limitato nei mercati in cui operano le due imprese e il fatto che queste continueranno a dover far fronte alla concorrenza di diversi concorrenti forti. L’operazione notificata è stata esaminata nell’ambito della procedura ordinaria di esame delle concentrazioni.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della DG Concorrenza della Commissione, nel registro pubblico dei casi con il riferimento M.11234.