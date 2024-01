La Regione approva modifica proposta da Apas

La Regione Campania lo scorso lunedì 15 gennaio ha approvato un’importante modifica al bando denominato ACA 18 “Impegni per l’apicoltura”. Si tratta di una variazione importante richiesta a gran voce dagli apicoltori campani e sostenuta da APAS Campania.

“Grazie all’incessante lavoro di proposta e confronto svolto dagli Apicoltori Campani Associati – spiega Angelo Petretta, presidente APAS Campania – anche gli apicoltori che hanno gli apiari posti ad una distanza di 1,1 km dai confini degli habitat individuati della Carta Apistica regionale potranno utilizzare i propri alveari censiti al 31/12/23 per beneficiare del sostegno”.

Contestualmente, ricordano da Apas, è stata prorogata la data di scadenza per la presentazione delle domande al 29 marzo 2024. Per informazioni sulle modalità di presentazione delle istanze, APAS mette a disposizione dei soci i propri tecnici apistici Angelo Zanchelli e Dario Carrino.

“Un particolare ringraziamento – commenta Petretta – va all’Assessore all’agricoltura Nicola Caputo e alla struttura tecnica della Regione Campania per la grande sensibilità mostrata nei confronti del comparto apistico campano. L’accoglimento della proposta di APAS consentirà a tanti apicoltori, che sarebbero stati esclusi, di partecipare al bando e poter accedere ad aiuti che saranno una boccata di ossigeno per il settore apistico in un periodo di vera e propria crisi”.