Il dato, registrato per la prima volta dall’avvio del programma di formazione post-laurea a Biogem nel 2010, si spiega con la recente apertura, da parte della multinazionale della consulenza in ambito digitale Accenture (attualmente partner principale di UIIP-Biogem), di due nuove sedi meridionali, rispettivamente a Bari e a Cosenza. Tale novità, unitamente alla vitalità dello storico polo partenopeo della stessa Accenture, garantisce, infatti, un radicamento ormai completo nel Sud Italia non insulare.

Nel 2023, in particolare, sono stati allocati in azienda, tramite il programma UIIP, ben 291 giovani, di cui circa l’80% in Accenture e circa il 20% in altre aziende, quali Deloitte, Reply, Digitouch. Di questi, 152 (ossia circa il 55%) sono stati destinati a città del Sud Italia (103 a Napoli, 24 a Bari, 10 a Cagliari e 15 a Cosenza). Di contro, sono stati 51 i giovani diretti a Milano e 17 a Torino. A Roma ne sono infine giunti in 71.

Aggregando i dati delle città del Sud (152 allocati) con quelli di Roma (71), abbiamo, quindi, un totale di 223 nuovi assunti in città del Centro-Sud, pari a circa il 75% del totale. Senza considerare il più che probabile incremento atteso nella neonata sede di Cosenza, i cui dati statistici sono riferiti solo all’ultima parte del 2023.

‘’Numeri – fa notare il responsabile UIIP-Biogem Andrea Di Maso – che evidenziano una sempre maggiore valenza territoriale dei nostri corsi, peraltro continuativamente gratificati da percentuali di placement vicine al 100%’’. ‘’Grazie alle nuove sedi pugliese e calabrese di Accenture – sottolinea infine Di Maso – i giovani partecipanti ai corsi UIIP, provenienti ormai da tutto il Paese, ma con un’ovvia prevalenza del Meridione, hanno la concreta possibilità di realizzare i propri ‘sogni lavorativi’ praticamente sotto casa, restituendo al proprio territorio le competenze e la specializzazione acquisite’’.