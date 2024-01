Arte, moda ed artigianato, sono questi gli ingredienti magici che fanno da cornice e sfondo al prossimo evento in programma presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud.

Da venerdì 19 a domenica 21 e per il fine settimana successivo, da venerdì 26 a domenica 28 gennaio 2024, a San Marco Evangelista, in Viale delle Industrie 10, si terrà Caserta Bridal Couture, la fiera dedicata ai futuri sposi, coadiuvata con Maestri in Fiera, Mostra dell’Artigianato, e CeArte, Mostra dell’Arte Contemporanea.

Caserta Bridal Couture è la manifestazione che presenta le tendenze e le novità sul mondo del matrimonio e cerimonia. Il tutto a servizio dei futuri sposi in procinto di realizzare il coronamento del loro sogno d’amore: le nozze. Caserta Bridal Couture, attraverso un percorso fieristico, accende i riflettori sulle categorie aziendali del wedding a supporto alle coppie. Tra queste vi sono atelier, location, fotografi, autonoleggiatori, estetisti, hair stylist e tanti altri servizi essenziali per l’organizzazione del matrimonio. L’evento, inoltre, rappresenta l’occasione ideale per semplificare i preparativi, azzerare gli spostamenti logistici ed ascoltare i consigli degli esperti del settore.

Il primo fine settimana di fiera prevede una partenza col botto con la sfilata dell’Atelier Isabella Romei; ospite della serata per il taglio del nastro il noto cantante Ivan Granatino, autore di hit di successo.

Sabato 20, alle ore 18:00, la sala sfilata dell’A1Expò ospiterà le creazioni di Eugenio Sorgente, giovane stilista creativo e audace, titolare dell’omonima boutique.

“Non vediamo l’ora di cominciare – afferma il Presidente dell’A1Expò, dott. Antimo Caturano – e siamo felici di portare una ventata di aria fresca per la moda sposi e cerimonia campana. I nostri appuntamenti in passerella contemplano un mix di esperienza e nuovi volti. Anche in questa edizione abbiamo voluto mettere in risalto le nuove tendenze attraverso la celebrazione del Made in Italy.

Attendiamo le numerose coppie prossime al matrimonio per scoprire da vicino tutte le novità e tendenze 2024/2025 sul matrimonio. Per tutti i visitatori la fiera riserva un entusiasmante percorso di eccellenze nel mondo della moda, dell’arte e dell’artigianato”.