Dell'’Associazione Torre Crawford per il racconto inedito

L’Associazione Torre Crawford APS istituisce la V edizione del Premio Torre Crawford per il racconto inedito, la cui consegna avrà luogo a San Nicola Arcella (Cosenza) il prossimo settembre nel corso del Festival Torre Crawford 2024. Il Premio trae ispirazione dall’opera dell’autore statunitense Francis Marion Crawford, storico riferimento della cultura e della società italiana nel mondo di lingua inglese, che scrisse molte delle sue opere nella torre che ora porta il suo nome a San Nicola Arcella. La Giuria è presieduta dallo scrittore Andrea Carlo Cappi. Il bando completo per le Sezioni A (adulti, con quota di iscrizione) e B (gratuito, per studenti delle scuole superiori al di sotto dei diciotto anni) è disponibile sul sito ufficiale, all’indirizzo

https://www.premiotorrecrawford.it/bando-2024

Il tema obbligatorio della V edizione è Mea culpa e potrà essere affrontato attraverso qualsiasi genere narrativo (umoristico, giallo, romance, horror, fantascienza, fantasy…) o in chiave mainstream. La giuria esaminerà i testi in forma anonima. La data ultima di consegna, secondo le modalità indicate nel bando, è il 30 aprile 2024 e la lunghezza massima dei racconti dovrà essere di 20.000 battute.

Sezione A – Cittadini italiani maggiorenni – I racconti finalisti selezionati dalla Giuria saranno pubblicati in un’antologia in volume cartaceo e in ebook, pubblicata dall’Associazione Torre Crawford. Il premio consisterà in un attestato di partecipazione e in una o più copie dell’edizione cartacea, nella quantità specificata nel bando. Autrici e autori selezionati potranno ordinare presso la Segreteria del Premio altre copie con sconto del 15% sul prezzo di copertina.

Sezione B – Studenti delle scuole secondarie di Secondo Grado sotto i 18 anni al momento dell’invio – A propria discrezione la giuria selezionerà racconti tra quelli finalisti di questa Sezione per la pubblicazione nell’antologia o sul sito ufficiale. Il premio consisterà in una targa o attestato di partecipazione, l’eventuale pubblicazione e in tal caso una copia del volume in omaggio; per il primo racconto classificato, nella partecipazione gratuita alla Sezione A per la successiva edizione. Autrici e autori selezionati potranno ordinare presso la Segreteria del Premio altre copie con sconto del 15% sul prezzo di copertina.

La giuria del Premio si riserva inoltre la possibilità di assegnare due attestati supplementari, in omaggio a due autori italiani:

Il Premio Speciale “E io lo dico a Pinketts!”, in memoria di Andrea G. Pinketts, in collaborazione con l’Associazione Culturale a questi intitolata, per il racconto che più dovesse distinguersi per un umorismo surreale vicino allo stile dello scrittore

Il Premio Speciale “Il Prof”, in memoria di Stefano Di Marino, per il racconto che più dovesse avvicinarsi al gusto per la narrativa popolare caratteristico dello scrittore.

Per informazioni

segreteria@premiotorrecrawford.it