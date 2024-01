L'evento si terrà stasera a partire dalle ore 21:00

Nusco si prepara a tingersi dei caldi colori delle fiamme questa sera con l’evento attesissimo “Sant’Antuonu a Sant’Amato”, organizzato con passione dalla Pro Loco di Nusco. A partire dalle 21:00, la pittoresca Piazza Sant’Amato diventerà il cuore pulsante di una festa che celebra il patrono dei contadini e degli amici a quattro zampe, Sant’Antonio Abate.

La tradizione dell’accensione dei falò in onore di Sant’Antonio Abate, affettuosamente chiamato Sant’Antuono in Irpinia, affonda le radici nel Medioevo, quando il santo divenne protettore contro le malattie legate al “sacro fuoco”. I contadini, desiderosi di invocare la protezione del santo e allontanare sfortuna e malattie, si radunavano intorno ai falò per condividere momenti di gioia e devozione. Un rituale che, ancora oggi, a Nusco, si celebra con entusiasmo e devozione.

La Piazza Sant’Amato si trasformerà in un luogo incantato, avvolto dal calore delle fiamme e animato da un’atmosfera festosa. A partire dalle 21:00, residenti e visitatori avranno l’opportunità di immergersi in questa suggestiva esperienza che segna il passaggio dall’oscurità alla luce. L’antico adagio locale “Sant’Antuono Mascharu e Suonu” risuonerà nel cuore di Nusco, annunciando l’inizio di una serata magica e coinvolgente.

La Pro Loco di Nusco, con la sua dedizione alla conservazione delle tradizioni locali, rende possibile questo viaggio nel tempo, offrendo alla comunità e ai visitatori l’opportunità di vivere e condividere le radici culturali di Nusco. L’evento “Sant’Antuonu a Sant’Amato” è un’occasione unica per abbracciare la storia e la spiritualità che si fondono con il calore delle fiamme, trasformando questa serata in un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che parteciperanno.