Il brand Isabella Romei Couture in passerella con la nuova collezione

CASERTA. Isabella Romei Couture in passerella al Caserta Bridal Couture. Quest’anno, la famosa fiera sposi e cerimonie, che si terrà il 19 gennaio alle ore 19.30 presso l’expo A1 in Viale delle Industrie a San Marco Evangelista, sarà un’occasione unica per tutti coloro che sono alla ricerca dell’eleganza. Protagonista del defilé è infatti Isabella Romei Couture, brand dello stilista di Casaluce Pasquale Affinito, il quale per l’occasione presenterà la collezione primavera-estate 2024. Inoltre, a donare quel giusto tocco di magia alla sfilata, sarà il make up ad opera della Rea Accademy. Un evento unico che, oltre alla partecipazione dell’A.D. Italian Menagement, vedrà la presenza del cantante Ivan Granatino. Insomma, una serata imperdibile per chiunque voglia concedersi un momento di arte e bellezza.

Anche questa volta, la nuova collezione primavera-estate 2024 firmata Isabella Romei Couture affascina e stupisce per il messaggio che è sotteso ad ogni intreccio di tessuti: sentirsi liberi di essere se stessi. Infatti, troviamo capi dai tessuti leggeri e una palette di colori vivaci. Dai vestiti da cocktail a design da passerella, il brand unisce stile e freschezza con un tocco di raffinatezza. Per la collezione cerimonia, stampe floreali armonizzano abiti e scarpe coordinate. La linea da sposa è un trionfo di tessuti pregiati e dettagli raffinati lavorati con tecniche artigianali. Ogni abito è un capolavoro unico, perfetto per le spose che cercano l’eleganza senza tempo. Insomma, un modo di fare moda che coniuga tradizione e innovazione. E a proposito di innovazioni, il brand ha dato vita anche a una collezione uomo, sia casual che cerimonia/sposo. Ma non solo. Isabella Romei guarda anche ai più piccoli: moltissime le famiglie che, per festeggiare un’occasione speciale, si recano presso l’atelier dello stilista Pasquale Affinito, in Via Principe Umberto 2 a Casaluce, per vestire tutti Romei Couture. Infatti, per i bambini sono disponibili sia capi casual che da cerimonia/paggetto/damigella. Inoltre, tutti i capi per i più piccoli possono essere coordinati a quelli dei loro genitori.

“Sono molto contento – afferma lo stilista Pasquale Affinito – di prendere parte ad un evento come il Caserta Bridal Couture -. Per l’occasione presenterò la mia nuova collezione primavera-estate 2024: una collezione dove la parola d’ordine è ‘eleganza’. Attualmente la collezione è disponibile anche presso il mio atelier, ma alla fiera sarà tutt’altra cosa vedere gli abiti da sposa e da cerimonia indossati dalle modelle mentre sfileranno in passerella; è così che gli abiti prendono vita. Invito tutti a quest’evento perché sarà davvero un momento in cui, grazie soprattutto a tutta l’organizzazione, sarà possibile vedere la vera arte della moda italiana”.