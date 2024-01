Dal 15 al 16 gennaio

I ministri delle Finanze della zona euro e dell’UE saranno oggi e domani a Bruxelles per le riunioni dell’Eurogruppo e del Consiglio ECOFIN.

Oggi il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis e il Commissario Gentiloni rappresentano la Commissione alla riunione dell’Eurogruppo.

Il Fondo monetario internazionale presenterà i risultati della missione intermedia effettuata nella zona euro ai sensi dell’articolo IV e la sua valutazione degli ultimi sviluppi e prospettive macroeconomici. I ministri discuteranno del progetto di raccomandazioni sulla politica economica della zona euro per il 2024, prima dell’approvazione in sede di Consiglio ECOFIN. L’Eurogruppo discuterà della competitività esterna della zona euro, concentrandosi sulle variazioni dei prezzi dell’energia. Il presidente presenterà il programma di lavoro dell’Eurogruppo per il primo semestre di quest’anno. Si farà inoltre il punto sullo stato di ratifica delle modifiche al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

Il Commissario Gentiloni parteciperà alla conferenza stampa al termine della riunione.

Domani il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis e i Commissari Gentiloni e McGuinness rappresenteranno la Commissione al Consiglio ECOFIN.

La presidenza belga presenterà il suo programma di lavoro nel settore degli affari economici e finanziari. Nell’ambito del proseguimento dei lavori sul semestre europeo 2024, il Consiglio cercherà di approvare conclusioni sulla relazione 2024 sul meccanismo di allerta e sull’analisi annuale della crescita sostenibile 2024. Il Consiglio intende inoltre approvare la raccomandazione sulla politica economica della zona euro per il 2024. I ministri discuteranno delle conseguenze economiche e finanziarie dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina e forniranno orientamenti per i lavori futuri in vista della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 che si terrà dal 28 al 29 febbraio a San Paolo, in Brasile. Infine, la presidenza presenterà lo stato dei lavori per quanto riguarda le proposte legislative nel settore dei servizi finanziari.

Il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis parteciperà alla conferenza stampa che si terrà dopo la riunione. È possibile seguire le due conferenze stampa online.