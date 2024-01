Il Difensore Civico della Regione Campania bussa alla porta dell’A.S.L

A seguito di nostra richiesta intervento all’Ufficio del Difensore Civico della Regione Campania rivolto prima delle ultime dichiarazioni del Sindaco di Avellino Gianluca Festa di voler realizzare il Polo Autismo in collaborazione con l’Università di Salerno e di voler contattare il Manager dell’A.S.L. Ferrante per provare a giungere a una soluzione, registriamo con soddisfazione il suo tempestivo intervento che di seguito riportiamo in calce e in allegato:

“Al Direttore Generale dell’A.S.L. Avellino, P.C. al Movimento Italiano Disabili

È pervenuta istanza del Coordinamento Regione Campania del M.I.D. con la quale si chiede l’intervento del Difensore Civico in ordine alla questione specificatamente descritta nella nota che si allega in copia.

Al fine di effettuare una compiuta istruttoria, si chiedono chiarimenti e documentazione al fine di valutare quanto asserito”.

Siamo soddisfatti del risultato raggiunto che sicuramente porterà a una svolta sulla vicenda e sulla ormai prossima apertura e affidamento della struttura conclude il M.I.D.