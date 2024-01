Recupero di un uomo di 52 anni

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno dalle ore 11’00 di oggi 12 gennaio sono stati impegnati nella ricerca prima e nel recupero dopo di un uomo di 52 anni originario di Avellino, il quale intento nella ricerca di tartufi con il suo cane, è rimasto bloccato su di un costone in località Incoronata nel territorio del comune di Sant’Angelo A scala. Una volta individuato il posto, la sala operativa del Comando di via Zigarelli ha fatto intervenire il nucleo S.A.F. 8speleo – alpino – fluviale, e l’elicottero del nucleo regionale di Pontecagnano il quale ha recuperato il malcapitato e lo ha trasportato presso il campo sportivo di Sant’Angelo a Scala dove è stato affidato ai sanitari del 118 i quali lo hanno visitato sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero. Erano presenti anche il Soccorso alpino ed il soccorso alpino della guardia di finanza di Sant’Angelo Dei Lombardi.