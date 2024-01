Meno infortuni nel calcio con il progetto “Performance ITALIA”

La scienza alla guida dell'eccellenza sportiva

Il mondo del calcio italiano ha preso una svolta significativa nel 2020, quando il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) hanno avviato una collaborazione scientifica pionieristica. Questa partnership ha portato alla creazione del progetto “Performance ITALIA”, un’iniziativa ambiziosa volta a migliorare le prestazioni sportive e ridurre gli infortuni nel calcio.

Il progetto, nato nel novembre del 2021, si basa su una serie di lavori didattici in formato audio-video su tematiche cruciali come l’Integrazione, la Tecnica dei movimenti specifici, l’Aspetto aerobico, la Letteratura, l’Individualizzazione e l’Alimentazione. Il suo obiettivo principale è contribuire alla formazione avanzata degli staff tecnici delle prime squadre e dei settori giovanili delle società di calcio, promuovendo una preparazione dettagliata e mirata.

Durante il lancio ufficiale del progetto ai media, sono stati presentati filmati applicativi che approfondiscono la “Tecnica dei movimenti specifici del calciatore”. Successivamente, è stato realizzato un altro video didattico concentrato sull’aspetto “Aerobico”, enfatizzando l’importanza dell’allenamento della resistenza nel calcio.

Carlo Mornati, Segretario Generale del CONI, ha espresso gratitudine nei confronti della FIGC e del Segretario Brunelli per la collaborazione efficace. Ha sottolineato l’importanza di fornire strumenti essenziali attraverso approfondimenti scientifici per migliorare la preparazione e ridurre i pericoli legati a eventuali problemi fisici. Mornati ha evidenziato la rilevanza dell’aerobica nell’ottica del miglioramento delle performance e della prevenzione degli infortuni.

Il Segretario Generale Marco Brunelli della FIGC ha condiviso la priorità con il CONI di preservare la salute degli atleti e ha elogiato il lavoro svolto. Ha evidenziato come il programma scientifico, originariamente concepito per il calcio, si sia rivelato un prezioso strumento per l’intero mondo dello sport.

I gruppi di lavoro, coordinati dal Prof. Valter Di Salvo e dal Prof. Alessandro Donati, hanno svolto un ruolo fondamentale nell’identificazione del modello di prestazione specifico del calciatore. Analizzando la letteratura esistente e studiando i movimenti dei calciatori della Nazionale Italiana, hanno focalizzato l’attenzione sulla resistenza come elemento cruciale per la prestazione in gara.

Il Prof. Valter Di Salvo ha evidenziato l’importanza della resistenza del calciatore, influenzando notevolmente la prestazione, specialmente nei momenti cruciali della partita. Ha citato statistiche che dimostrano un aumento del numero di gol nel secondo tempo e un maggior numero di infortuni negli ultimi 15 minuti di gioco, sottolineando come una buona resistenza possa contribuire a mantenere alte prestazioni e ridurre il rischio di infortuni.

Il Prof. Alessandro Donati ha enfatizzato che la resistenza del calciatore è collegata non solo all’efficienza cardiorespiratoria, ma anche all’efficienza muscolare e alla corretta tecnica di corsa. Muscoli potenti ma agili, insieme a una buona capacità di corsa, sono fondamentali per partecipare attivamente al gioco e prevenire lesioni muscolari.

In conclusione, il progetto “Performance ITALIA” si pone come una pietra miliare nel miglioramento delle prestazioni nel calcio italiano. Attraverso una combinazione di approfondimenti scientifici, lavori didattici e collaborazione tra CONI e FIGC, si mira a creare un ambiente in cui atleti e atlete possano lavorare in condizioni ottimali, minimizzando i rischi di infortuni e massimizzando il loro potenziale sul campo.