10 azzurri convocati a Danzica

Danzica, Polonia – Sarà il ghiaccio polacco della Hala Olivia ad essere il palcoscenico dei Campionati Europei di Short Track 2024, che si terranno dall’12 al 14 gennaio. L’high performance director azzurro, Kenan Gouadec, ha ufficialmente convocato la squadra italiana, composta da 10 atleti, equamente suddivisi tra uomini e donne, pronti a sfidare gli avversari continentali.

La formazione azzurra comprende i talenti Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Chiara Betti, Elisa Confortola, Katia Filippi, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel. Tuttavia, l’assenza significativa di Martina Valcepina getta un’ombra sulla squadra, con l’atleta fuori per una frattura a tibia e perone subita durante gli allenamenti pre-gara a Seoul, Corea, a metà dicembre.

Nonostante l’assenza di Valcepina, la squadra italiana parte per la Polonia con ambizioni elevate, sostenute dai sette podi complessivi ottenuti nelle prime quattro tappe stagionali del massimo circuito. Kenan Gouadec, capo allenatore azzurro, ha espresso la determinazione della squadra: “Con l’inizio degli Europei entriamo nella parte di stagione più dura e impegnativa ma anche più importante. Andiamo in Polonia con obiettivi ambiziosi per provare a migliorare quanto fatto lo scorso anno, quando conquistammo un oro, un argento e tre bronzi.”

L’Italia si prepara così ad affrontare la sfida sportiva nel continente europeo, con la speranza di replicare e superare il successo dell’anno precedente. Gli occhi degli appassionati sono puntati sulla performance della squadra azzurra, pronta a dimostrare la propria competitività e determinazione sul ghiaccio polacco della Hala Olivia.