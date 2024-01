Borrelli (Avs): “Paghino i responsabili, chiarire moventi del grave episodio”

Vitulazio – Una bomba carta è stata fatta esplodere di notte all’ingresso dell’associazione teatrale Vitulaccio 89, un laboratorio per bambini che attraverso il gioco imparano l’arte del teatro con sede a Vitulazio in provincia di Caserta, attiva dal 1989. L’ attacco dinamitardo ha prodotto alla sede dell’associazione ingenti danni. Solo per un caso fortuito si è evitata l’esplosione della stufa a gas presente all’interno della struttura. Poteva essere una tragedia. “I volontari dell’associazione portano avanti una tradizione importante che è fonte inesauribile di crescita culturale – ha commentato Borrelli. Autofinanziandosi per il mantenimento della sede insegnano la nobile arte del teatro attraverso la messa in scena di vari spettacoli rappresentando per molti giovani una valida e stimolante alternativa ai social. L’auspicio è che si risalga ai responsabili quanto prima e che paghino per l’atto criminale che hanno commesso. Si chiarisca anche il movente che ha spinto i criminali a compiere questo gesto. Esprimo solidarietà ai volontari dell’associazione Vitulaccio 89 che non si lasceranno di certo intimidire da questo gesto vigliacco”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.