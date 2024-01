Nuovo servizio di prenotazione a disposizione dell’utenza per ridurre i tempi di attesa

Avellino – Un nuovo servizio a disposizione dell’utenza per ridurre i tempi di attesa. L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha attivato il Cup-recall, un sistema di richiamata telefonica automatizzata per confermare o disdire la prenotazione di una prestazione sanitaria.

Qualche giorno prima dell’appuntamento, l’utente verrà contattato telefonicamente al numero indicato al momento della prenotazione: una voce registrata (che esordirà con “Buongiorno, è in linea con il sistema di richiamata automatico per la conferma delle prenotazioni dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino…”) non solo ricorderà al cittadino la data della visita specialistica o dell’esame, ma chiederà anche, attraverso l’esecuzione di comandi vocali o la digitazione di alcuni numeri sulla tastiera telefonica, la conferma o la disdetta della prenotazione.

Il numero chiamante è lo 0825.203699 (non abilitato a ricevere telefonate). Al termine della procedura, l’utente che avrà fornito un numero di cellulare riceverà anche un sms di ratifica della corretta esecuzione.

Il servizio è molto utile in quanto, con modalità che rispettano le vigenti disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati, oltre a ricordare l’appuntamento, consente l’eventuale disdetta della prenotazione senza ulteriori azioni da parte del cittadino, contribuendo altresì all’abbattimento delle liste di attesa, poiché, con il servizio di richiamata automatizzata, le prestazioni sanitarie annullate saranno disponibili in tempo utile per altri utenti.