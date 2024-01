Atrani

– Ancora qualche giorno per godere dell’atmosfera incantata del borgo, esaltata dalle caratteristiche luminarie natalizie che lo hanno trasformato in un presepe senza tempo. Fino al 10 gennaio, sempre dalle 17 alle 00.30, i suggestivi giochi di luci e colori potranno continuare ad essere catturati dagli sguardi e dalle tante fotocamere che, in queste festività, hanno consacrato Atrani come regina del Natale in Costiera Amalfitana.