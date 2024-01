Il risultato finale ha visto prevalere l'Ordine degli Ingegnieri per 5 a 2 sui Vigili del Fuoco di Avellino

Nel pomeriggio di ieri 4 gennaio, si sono incontrate presso la struttura sportiva del Country di Picarelli, le rappresentative di calcio dei Vigili del Fuoco di Avellino e dell’Ordine degli Ingegnieri sempre di Avellino. L’iniziativa benefica è nata con lo scopo di raccogliere dei fondi da destinare all’acquisto di strumentazioni per il reparto Pediatria dell’ospedale Moscati di Avellino. La partita di calcio ha visto le due squadre affrontarsi in maniera amichevole, ma nello stesso tempo con lo spirito di vittoria che contraddistingue gli attleti. Il risultato finale ha visto prevalere l’Ordine degli Ingegnieri per 5 a 2 sui Vigili del Fuoco di Avellino, ma il gol più importante lo ha segnato la solidarietà previsto dalla manifestazione.