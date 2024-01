Fiamme divampano in un’abitazione

Grande spavento tra i residenti

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi cinque gennaio sono intervenuti nel comune di Serino in via Cupa Scura, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un’abitazione del posto. La squadra intervenuta ha localizzato le fiamme in un locale della villetta e le ha spente mettendo in sicurezza l’intera struttura. Per fortuna al momento in cui si è verificato l’incendio le persone residenti non erano in casa, quindi oltre un comprensibile spavento tra i residenti, non si sono registrate persone coinvolte.