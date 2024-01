L'evento si terrà il 3 gennaio alle ore 20:00.

Santa Lucia di Serino, 3 Gennaio 2024 – Una serata di celebrazione e gioia si prepara ad abbracciare la comunità di Santa Lucia di Serino, Avellino, con l’atteso concerto “Gospel Night” che si terrà presso la suggestiva Chiesa SS. Apostoli Pietro e Paolo.

Alle 20.00 in punto, i residenti e gli appassionati di musica avranno l’opportunità di immergersi nella vibrante atmosfera del Natale attraverso le potenti voci della “Saint Thomas Gospel Family”. Un evento imperdibile che trasporterà il pubblico in un viaggio emotivo e spirituale, attraverso la maestria del canto gospel.

Il rinomato gruppo musicale gospel si esibirà con il desiderio di condividere la “buona novella” del Natale, arricchendo il cuore di tutti con la bellezza e la potenza della musica tipica. Il concerto promette di essere un’esperienza coinvolgente, pensata per trasmettere la gioia e la spiritualità della stagione natalizia in modo unico e indimenticabile.

La Chiesa SS. Apostoli Pietro e Paolo, con la sua architettura sacra e l’atmosfera avvolgente, fornirà lo sfondo perfetto per questa straordinaria serata di musica e celebrazione. Il pubblico avrà l’opportunità di connettersi con la spiritualità del Natale attraverso l’interpretazione appassionata dei brani gospel, creando un’esperienza che va oltre il semplice intrattenimento musicale.

Il concerto rappresenta un’occasione unica per riunire la comunità, permettendo a tutti di vivere un momento di gioia e contemplazione durante questo periodo speciale dell’anno. L’energia positiva e il messaggio di speranza promettono di lasciare un’impronta indelebile nei cuori di coloro che parteciperanno all’evento.

Non perdete l’opportunità di essere parte di questa straordinaria serata di musica, fede e comunione a Santa Lucia di Serino. Il concerto si preannuncia come un’esperienza indimenticabile, regalando a tutti un motivo in più per celebrare la magia del Natale.