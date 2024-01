Giovedì 4 gennaio, alle ore 18:30, nel salone di Palazzo Filangieri

Lapio – Giovedì 4 gennaio, alle ore 18:30, nel salone di Palazzo Filangieri di Lapio si svolgerà un incontro dedicato alla storia del locale Convento francescano di Santa Maria degli Angeli, di cui oggi restano soltanto i suggestivi ruderi. Per l’occasione si presenterà e discuterà una videointervista allo storico del territorio Fiorenzo Iannino, progettata e realizzata da Pietro Silano, Giuseppe Carbone e Umberto Costanza, in cui si delineano le plurisecolari vicende del sacro luogo, soppresso in epoca napoleonica. L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale, che sta avviando un progetto di salvaguardia e recupero della struttura.