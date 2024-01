"Quest'anno il Napoli ha sbagliato acquisti"

“Ma io penso non sia un problema di allenatore; l’anno scorso hanno fatto un campionato eccezionale con il mister Spalletti, poi hanno venduto due giocatori fondamentali come Kim e Lozano. Manca quindi in questa squadra la qualità di questi due giocatori. Sicuramente la squadra ha ancora tante buone doti ma vincere uno scudetto è già difficile, vincere il secondo è più difficile ancora perché bisogna avere più energia e al Napoli in questo momento mancano la grinta e la forza dell’anno scorso”, così Ruud Krol, ex capitano del Napoli, durante la trasmissione Cose di Calcio su Cusano Tv, rispondendo alla domanda se sia stata giusta o meno la scelta di affidare la panchina a Mazzarri. E a proposito di Kvara e del duo Raspadori e Simeone ha dichiarato “ Kvara è arrivato lo scorso anno nel calcio italiano e nessuno lo conosceva. Quest’anno tutti lo conoscono e i compagni di squadra devono aiutarlo per dargli più possibilità e questo non l’ho visto, proprio perché manca l’energia. Non si vince un campionato solo con uno o due giocatori, ma bisogna essere sempre un gruppo. L’anno scorso è andata bene, quest’anno non sta andando bene, di chi è la colpa non so dirlo ma quest’anno il Napoli ha sbagliato la campagna acquisti”. Colpa di De Laurentis? “Credo che De Laurentis sia stato sempre un uomo in gamba, che conosce bene il mondo del calcio. Purtroppo però il Napoli ha comprato giocatori che non hanno le qualità della serie A, forse per il futuro sì, ma non per vincere ancora lo scudetto”. E sulla Champion’s League e la partita tra Napoli e Barcellona ha dichiarato “sono due squadre che in questo momento non giocano bene nel loro paese, ma hanno fatto bene in Europa. Alla domanda se dovesse lui scegliere un nome in difesa per questo Napoli, ha risposto “ serve un giocatore che sappia difendere bene, perché il Napoli è male organizzato in difesa”. E Bonucci? “ molto difficile da dire, penso che il Napoli abbia bisogno di un difensore centrale che sia veramente in gamba e che abbia esperienza di alto livello”.

Riguardo l’Europa League e la prossima sfida Roma – Feyenoord ha sostenuto “anche il Feyenoord in questo momento non sta giocando ad alto livello come l’anno scorso, hanno giocato bene solamente fuori casa contro la Lazio e l’Atletico Madrid. Il Feyenoord è sicuramente cresciuto, ma hanno anche molti giocatori infortunati, speriamo che si presentino in forma per vedere una bella sfida, perché per la terza volta il Feyenoord deve giocare contro la Roma e forse questa volta potrà vincere”. Infine, in merito a Juventus e Allegri “Io penso che la Juve ha un vantaggio: non giocare nelle coppe europee. In questo modo non hanno altre preoccupazioni e ciò permette di avere più energia e concentrazione, motivo per cui la Juve ha una grande occasione di vincere lo scudetto. L’Inter per me in questo momento è la più forte di tutti. Poi certo dipende dal gruppo e dalla fortuna: anche se hai qualità, la fortuna può sempre aiutare” ha concluso Ruud Krol.