Ariano Irpino (Av) – “Il Cinematografo: Classici del Cinema Muto”

Ariano Irpino si prepara ad accogliere un evento cinematografico straordinario in occasione delle festività: “Il Cinematografo” al “Ariano International Film Festival”. Il 4 e il 5 gennaio, la cittadina si trasformerà in un palcoscenico per la storia della settima arte, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi nei grandi classici del cinema muto.

La magia del cinema muto prenderà vita grazie alla proiezione di capolavori che hanno segnato indelebilmente la storia del cinema, con un tocco di modernità grazie all’accompagnamento musicale eseguito dal vivo dal talentuoso M° Vincenzo Tammaro. Le due giornate saranno un’occasione unica per rivivere l’epoca d’oro del cinema, unendo l’arte visiva alla potenza emotiva della musica dal vivo.

L’evento promette di offrire uno spettacolo coinvolgente, dove l’affascinante connubio tra immagini in bianco e nero e la magia della musica eseguita dal vivo creerà un’esperienza cinematografica avvincente e indimenticabile. Il M° Vincenzo Tammaro, con la sua maestria, contribuirà a trasportare il pubblico in un viaggio nel tempo, offrendo una prospettiva nuova e coinvolgente su opere cinematografiche intramontabili.

La partecipazione a questo evento straordinario è un’opportunità da non perdere, ma è bene tenere presente che i posti sono limitati. Gli amanti del cinema e coloro che desiderano vivere un’esperienza unica sono invitati a prenotare i loro biglietti in anticipo per garantirsi un posto in questa affascinante immersione nella storia del cinema.

“Il Cinematografo” al Ariano International Film Festival rappresenta non solo un’occasione per godere dei grandi classici del cinema muto, ma anche una testimonianza dell’impegno della comunità nel preservare e celebrare il patrimonio cinematografico. In un’epoca dominata dalla tecnologia digitale, questo evento offre una rara opportunità di riscoprire l’arte autentica e senza tempo del cinema muto.

Preparatevi per due giornate di emozioni visive e sonore al Ariano International Film Festival, dove la storia del cinema muto prende vita sotto il cielo stellato. Un’esperienza che rimarrà impressa nella memoria di tutti coloro che avranno la fortuna di partecipare a questo straordinario evento cinematografico.