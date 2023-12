Oltre le barriere dell’indifferenza per un concerto veramente accessibile e accogliente

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di M.I. D. Campania:

“Il 31 Dicembre è ormai un giorno molto atteso ad Avellino, poiché è previsto l’appuntamento del concertone dell’ultimo dell’anno con Antonello Venditti già in Città, che promette tanta partecipazione e tante emozioni.

Tuttavia, tra le note e le emozioni si insinua già una nota di perplessità riguardo alle informazioni raccolte e pubblicate sui media dall’organizzazione dell’evento riguardo all’accesso all’area disabili dedicata per questo evento.

Attraverso il M.I.D. sorge come già accaduto in precedenza per altri eventi importanti come questo una domanda fondamentale: l’accesso alle persone con disabilità è davvero inclusivo o si rischia di emarginare alcune delle situazioni più invalidanti?

È bene ed allo stesso tempo doveroso evidenziare che sempre dalle informazioni raccolte anche questa volta l’accesso è stato riservato e vincolato solo alle disabilità motorie.

Siamo una società variegata, in cui le sfide legate alle disabilità non si limitano purtroppo solo a quelle fisiche.

Persone con disabilità sensoriali, cognitive e invisibili rischiano di essere escluse da questa iniziativa, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di una comunità che ha bisogno di comprensione, supporto ma anche di tanta integrazione.

Non esistono in questi eventi come anche in tante altre occasioni accade disabili di Serie A né esistono disabili di Serie B. ” conclude il M.I.D.