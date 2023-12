Lauro (Av) – Contrasto alla vendita di botti natalizi

Denunciato un 48enne

Con l’approssimarsi delle festività di fine anno, al fine di contrastare la vendita ed uso di materiale esplodende e fuochi pirotecnici potenzialmente pericolosi, sono stati intensificati nel capoluogo irpino e nei comuni sede di Commissariato distaccato, i servizi di controllo presso le rivendite e le piccole fabbriche, solitamente dislocate in provincia, adibite alla fabbricazione dei c.d. botti natalizi. In tale contesto operativo, gli Agenti del Commissariato di Lauro hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino un 48enne di nazionalità tedesca, residente in Pago Vallo Lauro perché trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di fuochi senza che questi fosse in possesso della prescritta autorizzazione alla vendita. Nella circostanza gli operatori di Polizia, nel corso di una perquisizione domiciliare, rinvenivano, opportunamente occultati circa 72 Kg di botti, ad alto potenziale, recante il marchio CE, sin da subito evidenziatosi contraffatto, nonché 10 Kg di polvere per il confezionamento dei fuochi. Il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre il 48enne dovrà rispondere del reato di fabbricazione non autorizzata di materiale esplodente.