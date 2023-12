Trasente: "Mi sento onorato ed emozionato nel ritirare questo riconoscimento e ringrazio tutti quelli che hanno pensato a me"

Nota lieta in casa Felice Scandone Avellino che vede il suo patron Marco Trasente ricevere il “Premio Binews 2023 “ concludendo così, con la ciliegina sulla torta, un anno ricco di grandi soddisfazioni. Il prestigioso riconoscimento è nato nel 2013 da un’idea dell’avvocato Felice Siniscalchi, fondatore del quotidiano Bassa Irpinia, oggi Binews. Sin dalla sua creazione il premio ha mantenuto l’obiettivo principale di esaltare le personalità che, con il loro impegno e dedizione, contribuiscono in modo significativo alla crescita e allo sviluppo del territorio rendendo la comunità irpina un luogo unico e vibrante. La X Edizione si è tenuta ieri sera, 30 Dicembre, presso il Teatro Colosseo di Baiano. Ad essere stati apprezzati dal comitato di valutazione dell’organizzazione della manifestazione, lo straordinario lavoro del Presidente Trasente anche nell’ambito industriale con la sua azienda SIA Impianti, leader nella progettazione e realizzazione di impianti di aspirazione e filtrazione dell’aria, nonché la sua grande dedizione e passione verso lo sport. “Mi sento onorato ed emozionato nel ritirare questo premio e ringrazio tutti quelli che hanno pensato a me”. Queste le parole del numero uno della Scandone Avellino che a chi gli chiedeva quanto tempo bisogna ancora aspettare per rivedere la Scandone in serie A così ha risposto: “Spero presto, ce la stiamo mettendo tutta per accelerare i tempi. Siamo una società giovane che è fortunata ad avere dalla sua parte un pubblico formidabile, soprattutto qui nel Mandamento, che ci segue con grande passione”.