Martedì 2 gennaio alle 15, ed in replica alle 18, la regina dell’intrattenimento per bambini porterà ad Avellino il suo show musicale unico e assolutamente inedito con il buffo elfo Pymbor e il re delle marachelle Bèlmir

Avellino, 30 dicembre 2023 – È l’idolo incontrastato dei bambini. I suoi show su YouTube sono i più seguiti della rete. Torna nei prestigiosi palchi d’Italia con uno show musicale completamente inedito per portare a grandi e piccini la magia del suo Natale Favoloso.

Martedì 2 gennaio 2024, con un doppio appuntamento alle 15 e alle 18, al Teatro Gesualdo di Avellino arriva Carolina Benvenga che, accompagnata ed assistita dai suoi simpatici amici elfi, trasporterà il pubblico avellinese in una entusiasmante storia natalizia.

La storia di “Un Natale Favoloso” ruota tutta attorno alla ricezione di un S.O.S., un piccolo imprevisto da codice rosso, che mette a rischio la consegna dei regali di tutti i bambini del mondo. Carolina e i suoi compagni d’avventura si attivano per salvare il giorno più bello dell’anno.

Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzano, cantano e coinvolgono i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph. Riusciranno a salvare il Natale?

Le strabilianti scenografie, la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale e i paesaggi innevati, le coinvolgenti coreografie e le canzoni che oltrepassano gli schermi e arrivano dal vivo in teatro, assicureranno un’atmosfera da sogno che terrà incollati alla poltrona anche i più piccoli.